لبنان في عين العاصفة.. إليكم توقعات الطقس للأيام القادمة

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط منخفض جوي شديد الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة، وقد أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم العاصفة دانيلا “Daniella” والتي تؤدي الى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً، رياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فيتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح اليوم ارتفاع ال ١٠٠٠ متر على المرتفعات الشمالية، يخف تأثير العاصفة اعتباراً من بعد ظهر السبت ، ومن المتوقع ان تعاود نشاطها ليل الاحد .

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية ، تتراجع حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل من ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من ساعات المساء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ويبقى خطر تكوًن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال ١١٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى

الإثنين: غائم مع عودة درجات الحرارة للانخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٣٠٠ متر وما فوق ويتدنى تساقطها خلال الليل فتلامس ١١٠٠م في المرتفعات الشمالية

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٨٥كم/س يرتفع معها موج البحر مع تساقط لحبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م

في سياق متصل، غطّى الثلج مرتفعات الشوف، اعتبارا من ارتفاع نحو 1000 متر وما فوق عن سطح البحر.

وارتدى شريط القرى الممتد من عين زحلتا والباروك وصولا الى مرستي وجباع ونيحا وشاحا ابيض، مع تأثير جزئي على حركة السير على الطرق، التي تزيد عن هذا الارتفاع.

بينما شهدت طريق معاصر الشوف-الارز-كفريا طبقة ثلجية تسببت بانقطاع الطريق الرئيسي بين منطقتي الشوف والبقاع، باستثناء السيارات المجهزة.

الدفاع المدني: وصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم بيان جاء فيه: “عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 12:05 من تاريخ اليوم الواقع في 27/01/2024 على سحب سيارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في باكيش – المتن، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان”.

وأردفت البيان، “كذلك، عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 05:20 من تاريخ اليوم الواقع في 27/01/2024 على سحب سيارتين رباعيتي الدفع عالقتين في الثلوج في ساحة وردة/عيون السيمان – كسروان، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان”.

طرق مقطوعة بالثلوج: وأفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:

كفردبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

عيناتا – الارز

جرد مربين – الهرمل