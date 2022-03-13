لبنان في عين العاصفة.. كيف هي حال الطرقات؟

تتوالى المنخفضات الجوية على لبنان وسط درجات حرارة منخفضة وموجات صقيع تضرب مختلف المناطق اللبنانية، وتتوقع الأرصاد الجوية ان يستمر الطقس غير المستقر، بشكل متقطع، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت مصادر مطّلعة لـ”النهار” إلى أن “الطقس سيبدأ بالتحسّن تدريجياً اعتباراً من الأربعاء”.

في السياق، أفادت غرفة “التحكم المروري” بأن هذه الطرق الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج:

– طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق عدد من المركبات والعمل جار على المعالجة.

– طريق جزين- كفرحونة.

– طريق ترشيش- زحلة.

– طريق شبعا- عين عطا.

– عيناتا- الأرز.

إلى ذلك، يُحذّر من خطر انزلاق السيّارات وتكوّن الجليد ابتداءً من بعد ظهر اليوم في المناطق الداخلية والجبليّة.

كما طلبت غرفة “التحكم المروري” من المواطنين “نظراً للطقس العاصف وسرعة الرياح، عدم ركن مركباتهم بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو التوقّف بالقرب من الشواطئ وعدم التوجه إلى المناطق الجبلبة قبل الاستعلام عن حالة الطرقات حرصاً على السلامة العامة”.