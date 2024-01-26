الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!

منذ 5 دقائق
سوبرماركت - تعبيرية
A A A
طباعة المقال

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن “النقابة أصدرت بيانًا منذ بدء المناوشات في كانون الأول، عبّرت فيه عن قلقها من تطوّر الأمور باتجاه سلبيّ وتأثيرها على القطاع الغذائيّ”.

وقال في حديث عبر الـLBCI ، إنّ “الأمور تطورت باتجاه سلبيّ ونحن في عين العاصفة وحصل ما كنّا نخافه، خاصّة لناحية إغلاق باب البحر الأحمر، وتم تحويل 90% من البواخر إلى أفريقيا، وهذا الأمر سيؤدّي إلى تأخير في وصول البضائع”.

وأضاف: “لن يكون هناك انقطاع لأي من البضائع والسلع، ولكن سيكون هناك “خربطة” في سلسلة الإمداد حيث سيؤدي الأمر إلى تأخير قد يحصل في وصول بعض البضائع، ومخازين لبنان تكفي لشهرين أو 3 أشهر”.

وأكد أن ارتفاع الأسعار سيترواح بين 2% و15% وفقًا للأصناف.

ولفت بحصلي إلى أنّ “التجاوزات هي من مسؤولية لجان الرقابة ووزارة الاقتصاد، وهم على بيّنة من هذا الموضوع، ويرسلون دوريات لكبح هذه التجاوزات”، وقال: “نحن كقطاع خاص ليس بإمكاننا ضبط 20 ألف نقطة بيع والاشراف على التسعير فيها”.

وأكد أننا “على مشارف شهر رمضان المبارك وشهر الفصح، حيث يحصل ارتفاع بالطلب على المواد الغذائيّة كما يحصل ارتفاع على استهلاكها، وهذا الأمر لا نستطيع تغطيته ببدائل وباتت امكانيات التمويل ضئيلة جدًا”.

وأشار إلى أنّه “تصلنا اليوم البضائع التي كانت من المفترض أن تصل منذ شهر، كما أن البضائع التي من المفترض أن تصل في 15 شباط المقبل، قد تصل في منتصف شهر رمضان المبارك، وهذا التأخير سيتسبب ببعض النقص، والبضائع التي ستصل عليها زيادة بسبب ارتفاع الشحن”.

ورأى بحصلي أن “المشكلة بسيطة وستحلّ بتحسّن سلسلة الإمداد، كما أن الأزمة لن تطول لناحية ارتفاع الاسعار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي
    النائب رازي الحاج
    الحاج: الموازنة أُنجزت عبر إخفاء الأرقام.. ونتخوّف من الإنفاق غبّ الطلب
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    مسؤول أممي عقب زيارته جنوب لبنان: نحتاج بشدّة إلى وقف التصعيد

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف المحلية
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
    الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي
    قوى الأمن الداخلي
    شكوى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحق برنامج "مرحبا دولة"!