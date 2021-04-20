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لبنان في مأمن من أسراب "الجراد" لهذه الأسباب..

20 - أبريل - 2021
الجراد

الجراد

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بناء على ارشادات وزير الزراعة عباس مرتضى، تقوم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بمراقبة تحرك الجراد في البلدان المجاورة كما أن وزارة الزراعة على جهوزية تامة في حال وصول الجراد الى لبنان.

الا أن احتمال وصول الجراد صعب حالياً للأسباب التالية:

١- انحسار موجة الحر بدءً من مساء الثلاثاء ٢٠٢١/٤/٢٠

٢-رياح شمالية وغربية تسيطر على لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة وبالتالي تبعد الجراد الذي يأتي من الجنوب أو من الشرق

٣-البلدان المجاورة لا تشهد أسرابًا كبيرة من الجراد كما يشاع حالياً

٤-وصلت أسراب صغيرة جداً الى شمال وشرق سوريا والى بعض مناطق الاردن وتم القضاء عليها

٥-إن مؤشر الفاو حول انتشار الجراد لا يزال يشير الى تواجده بأعداد صغيرة في أثيوبيا واليمن وبعض مناطق السعودية كما أن التوقعات من الآن حتى شهر حزيران أن تبقى في هذه المناطق ولا تمتد الى مناطق أخرى من الشرق الأوسط

٦-إن أسراب الجراد لا تزال بعيدة جداً عن لبنان جغرافيًا

٧-لا داع للفزع ولنشر أخبار مضخمة وغير واقعية.

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