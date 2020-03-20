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لبنان في مواجهة كورونا: روبوت تعقيم لمكافحة انتشار الفيروسات في الأماكن الموبوءة

افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك عن تمكن المهندس محمد اسماعيل، ابن بلدة بريتال، ومن سكان مدينة بعلبك، من اختراع “روبوت” تعقيم لمكافحة انتشار الفيروسات في الأماكن الموبوءة، ومنها فيروس كورونا بعد عمل دام لمدة أسبوع.

 

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وقال اسماعيل: “روبوت التعقيم يعمل على نشر الأشعة فوق البنفسجية UVC بطول موجة 253.7 نانومتر، وهي الموجة الأقدر على تحييد نسبة 99 بالمئة من البكتيريا والفيروسات وغيرها، عبر ضرب الحمض النووي الخاص بالفايروس وتعطيل إمكانية تكاثره”.

وأضاف: “يتميز الروبوت بعواكس خاصة مع تزويده بحساسات هدفها توقيف الأشعة حين مرور شخص بالقرب منه نظرا لخطورتها على الإنسان، مع جهاز تحذير يوضع على باب الغرفة التي يتم تعقيمها، كغرف اقسام الطوارئ والمختبر وبقية غرف المرضى، كذلك تم توزيده بجهاز ناطق باللغة العربية يحذر الآخرين من خطر الاقتراب أثناء عمله”.

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