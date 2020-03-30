لبنان قد يلجأ الى “السوار المتطور”.. للإستغناء عن السجن!

بعد خوض لبنان تجربة الإستجواب الإلكتروني عن بُعد للمرة الأولى بسبب التباعد الإجتماعي الذي فرضه كورونا، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن نجاح هذه التجربة بنسبة مرتفعة بالممارسة الفعلية”.

وإذ نوه بكونها “تجربة يمكن الإعتداد بها والإعتماد عليها مستقبلاً”، كشف عن إمكان ان يعتمد القضاء ما يسمى بـ”السوار الإلكتروني” (electronic bracelet) ، وهي عبارة عن حلقة تُثبت بيد او قدم الموقوف أو الملاحق قضائياً، في الجرائم او الجنح البسيطة بدلاً من وضعه بالسجن يسبب الإكتظاظ، ويُحدد نطاق تحركه مثلاً في منزله أو محيطه ، وتقوم الأجهزة الأمنية يرصده ومراقبته عبر( GPS) للتأكد من عدم تجاوز الدائرة المحددة له”.

و لفت في هذا الإطار، ان فرنسا وعدت بتزويد لبنان بهذه الخدمة الجديدة وتأمين مستلزماتها وتقديمها إلى القضاء اللبناني