لبنان ليس على طاولة قمة العشرين .. والسبب ؟

إن اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي اختتم بمصافحة ثلاثية بين قادة السعودية الهند و أمريكا كان من أهم الاجتماعات على هامش قمة العشرين الثامنة عشر المنعقدة في جمهورية الهند

وقد نشر عدد من المدونين في فضاء التواصل الاجتماعي كلاماً يشرح استبعاد لبنان و سوريا والعراق من آلية هذا المشروع العالمي الكبير الذي يربط بين قارتي آسيا و القارة الأوربية

‏وقد وقعت كل من المملكة العربية السعودية‬⁩ والولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا‬⁩ وألمانيا‬⁩ و إيطاليا‬⁩ ومفوضية الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند‬⁩ والشرق الأوسط و أوروبا‬⁩

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و حسبما هو ظاهر في الخارطة التي نشرتها وسائل إعلام هندية و غربية ، فإن الممر سيعبر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ” اسرائيل ” عبر مرفأ حيفا شمالاً‬⁩ وليس في لبنان‬⁩ الذي ألغى حضوره انفجار مرفأ بيروت‬⁩ قبل ثلاث سنوات تقريباً



‏و يُستثنى أيضاً من هذه الاتفاقية الهامة جداً لبنان لأن اقتصاده منهار و الطبقة الحاكمة فيه منبوذة على المستوى الإقليمي و الدولي ، و العراق‬⁩ حاله يشرح الوضع المضطرب والغرق في تناحر داخلي ميليشياوي ، و سوريا‬⁩ التي يتحكم بها نظام الأسد المعاقب دولياً .