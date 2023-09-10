لبنان ليس على طاولة قمة العشرين .. والسبب ؟

إن اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي اختتم بمصافحة ثلاثية بين قادة السعودية الهند و أمريكا كان من أهم الاجتماعات على هامش قمة العشرين الثامنة عشر المنعقدة في جمهورية الهند
وقد نشر عدد من المدونين في فضاء التواصل الاجتماعي كلاماً يشرح استبعاد لبنان و سوريا والعراق من آلية هذا المشروع العالمي الكبير الذي يربط بين قارتي آسيا و القارة الأوربية
وقد وقعت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وألمانيا و إيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط و أوروبا
و حسبما هو ظاهر في الخارطة التي نشرتها وسائل إعلام هندية و غربية ، فإن الممر سيعبر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ” اسرائيل ” عبر مرفأ حيفا شمالاً وليس في لبنان الذي ألغى حضوره انفجار مرفأ بيروت قبل ثلاث سنوات تقريباً
و يُستثنى أيضاً من هذه الاتفاقية الهامة جداً لبنان لأن اقتصاده منهار و الطبقة الحاكمة فيه منبوذة على المستوى الإقليمي و الدولي ، و العراق حاله يشرح الوضع المضطرب والغرق في تناحر داخلي ميليشياوي ، و سوريا التي يتحكم بها نظام الأسد المعاقب دولياً .