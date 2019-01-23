لبنان ليس متروكاً

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أبلغ مصدر كويتي “النهار” أن لبنان ليس متروكاً على الاطلاق، وان الدول العربية لن تتركه يتعرض لأي نكسات كارثية، على رغم بعض الاعتراض على سياساته التي لا تراعي الرأي العربي الاكثري.

 

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