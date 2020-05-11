لبنان… موجة من اللهيب قادمة والحرارة نحو 35 درجة في الأيام القليلة المقبلة

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يستقر الطقس فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وشمال افريقيا، في وقتٍ ينحرف فيه منخفض البحر الأحمر نحو صحراء الجزائر وليبيا فتتدنّى قيم الضغط الجوّي وتنشط الرياح المدارية الصحراوية الجافة، فتتوجه شرقاً نحو مصر وقبرص وتركيا واليونان وسوريا ولبنان.

وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتتخطى الـ31 درجة يوم الاربعاء وتستمر بالتصاعد حتى نهاية الاسبوع المقبل بحيث ستلامس ال 35 درجة بين الساحل والبقاع وربما اكثر.

هي الموجة اللاهبة الأولى لهذا الموسم، الأمر الذي عانت منه المنطقة في السنة الماضية حيث تحوّل النصف الثاني من شهر ايار 2019 الى حار وتخطت درجات الحرارة 35 درجة.

تترافق هذه الموجة الحارة المقبلة من الصحراء الإفريقية مع رياح جنوبية شرقية مصدرها الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية ما يزيد من نسبة الجفاف في الجو وانخفاض الرطوبة في الداخل بينما يتحوّل الجو ساحلاً الى حار وخانق.

طقس يوم الاثنين مشمس قليل الغيوم يتحوّل الى مشمس وصافي يوم الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل 28 درجة نهاراً و18 ليلا

في البقاع: 28 نهاراً و15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و14 درجة ليلاً

على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و7 ليلاً،

الرطوبة: 65%

الرياح: شمالية غربية دافئة سرعتها 5 كم في الساعة

الضغط الجوّي:1011hpa

تقرير الأب إيلي خنيصر حول الأحوال الجوية