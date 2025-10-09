لبنان والاتحاد الأوروبي.. تعزيز الدعم العسكري ودعم الإصلاحات الحكومية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فريز، يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبي وسفيرته لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث جرى بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيّما في تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وحصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وشكر الوزير رجّي الاتحاد الأوروبي على مساعداته المتواصلة، مؤكداً أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية خصوصاً بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل نهاية 2026، ومطالباً الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما شدد على أن الحكومة ماضية بمسار الإصلاح الذي انطلقت به منذ تشكيلها، كمطلب شعبي ودولي.

بدوره، أكد فريز استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وقواته المسلحة، وتقديم مساعدات إضافية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مرحّباً بالإصلاحات الحكومية واصفاً إياها بأنها توطد العلاقة اللبنانية-الأوروبية وتفتح الطريق لشراكة استراتيجية شاملة. كما جدد دعمه لموقف لبنان في قضية النزوح السوري، مع التأكيد على أن العودة يجب أن تكون وفق القانون الإنساني الدولي