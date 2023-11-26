لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ "عنيف".. والتحذيرات تتوالى!

يتمركز منخفض جوي عنيف فوق البحر الأسود وبقيم متدنية جدًا ٩٧٥ hpa يؤدي إلى طقس غير مستقر في مناطق شاسعة محيطة بالبحر الأسود مرورًا بتركيا وصولًا إلى شرق المتوسط.

هذا وبدأ المنخفض فجرًا بالتأثير على لبنان برياح قوية ويستمر تأثيره لغاية قبل ظهر الثلاثاء. هذا المنخفض يحمل معه أمطارًا رعدية تصبح غزيرة بين الليلة وصباح غد الإثنين، مع تدنٍ كبير بدرجات الحرارة الإثنين وتساقط الثلوج يطال الـ ١٤٠٠ ~ ١٥٠٠ متر بشكل خفيف.

وتزامنًا مع المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، حذّرت دائرة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدُّولي من “ارتفاع موج البحر وتطاير اللّوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسيّة بسبب سرعة الرياح، فضلاً عن تشكّل السيول وإنجراف التربة”.

وقالت الدائرة، إنّ “المنخفض الجوي الذي يتأثر به لبنان يتمركز حالياً شمال إيطاليا كما أنه سيكون مصحوبًا بكتل هوائية باردة مترافقة مع رياح شديدة تُلامس الـ95 كلم/س خصوصًا في المناطق الشمالية”.

ولفتت، إلى أن المُنخفض سيحملُ معه الأمطار والثلوج والعواصف الرعدية، مشيرة إلى أنهُ سيستمرّ تأثيره حتى ليل الإثنين – فجر الثلاثاء، حيثُ ينحسر تدريجيًا ليعود الطقس خريفيًا مستقرًا.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: الجوّ غائم مع أمطار خفيفة محلية نهارًا تصبح رعدية غزيرة ليلاً مع تشكل السيول، الحرارة: بين ١٦ و٢٤ ساحلًا وبين ٦ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح جنوبية غربية تشتد بعد الظهر بخاصة جبلاً وشمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٩٠ كم/س. كذلك هناك ارتفاع في موج البحر وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الإثنين: غير مستقر مع الرياح قوية خاصة شمالًا وجبلاً وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة فجرًا وصباحًا، تخف حدتها نهارًا خاصة بعد الظهر. فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠ متر قبل الظهر وتتدنى تدريجيًا لتطال ١٤٠٠~١٥٠٠ متر مساء، لكنها تكون خفيفة والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٣ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٤ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.

الثلاثاء: غائم وبارد مع احتمال أمطار خفيفة ومحلية باكرًا ثم يستقر الطقس تدريجيًا لكنه يبقى باردًا، والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلًا وبين ٢ و١٣ بقاعًا وبين ٤ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.