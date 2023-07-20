لبنان يتحضّر لـ "إكسبو قطر 2023".. المنتجات الوطنيّة أمام 80 دولة!

فيما يتحضّر لبنان للمُشاركة في “إكسبو قطر 2023” وهو معرضٌ للبستنة تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”، يمتدُّ على مدار 6 أشهر بين 2 تشرين الأوّل و28 آذار 2024، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمّد أبو حيدر أنّ “التّحضيرات انطلقت لمُشاركة لبنان في “إكسبو الدوحة”، وتُعقد لقاءات مع القطاع الخاص لتنظيم هذه المشاركة، وستُطلق مناقصة لاستدراج عروض لكي يُصار إلى اختيار شركة لإدارة هذا الحدث الضّخم، مع شُكرنا الكبير لدولة قطر التي قدّمت جناحاً خاصّاً للبنان”.

ولفت أبو حيدر في حديث مع موقع mtv، إلى أنّ “مُختلف الوزارات المعنيّة سوف تُنسّق لتأمين أوسع مشاركة، ولكي توظّف الطاقات اللبنانيّة بشكلٍ مُمتاز”.

وفي الجناح اللبناني، “ستنظّم وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاصّ الذي هو عصب الاقتصاد اللبناني سلسلة من الأسابيع لتسويق منتجات مُختارة، كأسبوع التفاح، والعسل، والمونة، والمطبخ اللبناني وغيرها، ما سيُخّول الكثير من المُنتجين عرض وتسويق منتجاتهم أمام 80 دولة، أمّا وزارة الاقتصاد، فستُنظّم لقاءات بين المُستوردين والمُصدّرين، وجزءٌ من الجناح سيُخصّص للشركات اللبنانيّة الناشئة ولحاضنات الأعمال، وما سيُشكّل فرصة للشباب اللبناني للقاء مُستثمرين من مختلف دول العالم ومُعاينة التطوّر التكنولوجي الكبير في مُختلف المجالات”، وفق ما يشير أبو حيدر.

وفي السيّاق ذاته، يُشدّد مدير عام “الاقتصاد” على أنّ “واجبنا كوزارة خلق أسواق جديدة لكلّ ما هو من صنع اللبنانيّين، إذ إنّ كل منتج لبناني يُصدّر إلى الخارج يُساهم في تثبيت مزارع وصناعي في أرضه، وهذا هو الأهمّ”.