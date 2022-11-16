لبنان يترأس الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

ترأس لبنان فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي انطلقت أعماله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي. شاركت في الجلسة الافتتاحية ايزومي ناكاميتسو، وكيلة الامين العام ، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح.

لبنان الذي وقّع مؤخرا على اتفاق ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، سيبذل قصارى جهده من خلال رئاسته للمؤتمر هذا العام، ممثلاً بالقائم بالاعمال بالوكالة المستشار جان مراد، تحقيق نتائج ملموسة على طريق الالف ميل، باتجاه انضاج المسار الذي بدأ فعليا في العام 2021 باتجاه إنشاء المنطقة الخالية.

ويتطلع لبنان لأن تسهم هذه الدورة في خدمة أهداف المؤتمر من خلال رئاسته لها حتى يحقق هدفه المنشود، والمتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقاً لقرار عام 1995 وخطة عمل مؤتمر المراجعة لعام 2010، وذلك على أساس مبادئ التوافق والإرادة الحرة للدول الأعضاء .

ويؤكد لبنان على أنّ إنشاء المنطقة الخالية، والتي تُعدّ المنطقة السادسة في العالم، سوف يسهم في تدعيم حفظ الأمن والاستقرار وخفض التوتر ووضع حدّ لسباق التسلح، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأمل من كافة الدول المدعوة أن تشارك في فعاليات المؤتمر وكذلك كافة الأطراف المتمتعة بصفة “مراقب”، وتدعم إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. سيّما أن الطبيعة الجيوستراتيجية للشرق الأوسط تعدّ معقدة وهي تحتاج الى مفاوضات معمّقة يشارك فيها جميع الأطراف المعنيين دون استثناء.

وتواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي والتي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيها حجر الزاوية، تحديات جمّة بالتوازي مع استمرار عدم تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، على الرغم من كونه جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لهذه المعاهدة، إلى جانب ما تعانيه المنطقة من غياب تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.