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لبنان يتراجع عن السماح للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب على أراضيه

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - مايو - 2024 5:24 مساءً
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تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب على أراضيه، مما دفع منظمة حقوقية بارزة إلى استنكار ما وصفته بأنه ضياع “فرصة تاريخية” لتحقيق العدالة.

ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حين بدأ الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة. وأسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن استشهاد نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون، في لبنان.

وقد صوّتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل/ نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.

ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة أمس الثلاثاء قراراً معدلاً لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.

ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.

ولم يرد بو حبيب على سؤال من رويترز عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب.

    المصدر :
  • رويترز

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