لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها

ذكرت صحيفة النهار أن لبنان تبلّغ في الساعات الأخيرة النسخة المعدّلة من الورقة الأميركية التي أعدّها الموفد توم برّاك، والتي من المرتقب عرضها على مجلس الوزراء في جلسة قريبة.

ووفق المعلومات المسرّبة، تتضمّن الورقة مجموعة من العناوين الرئيسية أبرزها:

مراحل تسليم سلاح “حزب الله”، بدءًا من السلاح الثقيل، مرورًا بالمسيّرات، وصولًا إلى السلاح الخفيف، وذلك ضمن مهلة زمنية محددة.

تنظيم العلاقة اللبنانية–السورية، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

ملف النزاع مع إسرائيل، ويتضمّن الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

ملف الإعمار والاقتصاد، مع مقترحات لتحقيق الازدهار بعد تثبيت الاستقرار.

وأفادت الصحيفة أن الورقة المعدّلة تحتفظ بمعظم الأفكار التي كان برّاك قد طرحها سابقًا، لكنها في صيغتها الحالية جاءت بصيغة نهائية “غير قابلة للنقاش”، إذ يُفترض أن يوافق عليها لبنان كما هي، أو يرفضها ويتحمّل تبعات الرفض