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لبنان يتصدر قائمة تقديم الرشاوى

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كشف تقرير دولي جديد حول الفساد، تصدر لبنان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد المواطنين الذين عرضت عليهم الرشوة مقابل بيع أصواتهم في الانتخابات.

وشمل التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مسحاً شارك فيه 6600 مواطن من 6 دول عربية، هي لبنان، والأردن، وفلسطين، والسودان، وتونس، والمغرب.

واظهر التقرير، أن 47% من اللبنانيين عُرضت عليهم رشوة مقابل أصواتهم، و26% في الأردن، و12% في فلسطين.

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وقال 28% من المشاركين اللبنانيين إنهم تعرضوا للتهديد لإجبارهم على التصويت لجهة ما، وهذه النسبة تقل إلى 4% في فلسطين، و3% في الأردن.

وكانت القطاعات الأكثر فساداً حسب التقرير، هي الشرطة، إذ دفع 36% من اللبنانيين الذين شملهم المسح رشاوي مقابل خدمات الشرطة.

وعلى صعيد خدمات المرافق العامة، تصدر لبنان القائمة بمعدل 51% من المستطلعين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على خدمات عامة مثل الكهرباء، والماء، ثم الأردن، وفلسطين بمعدل 21% لكل منهما.

المصدر الجمهورية

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