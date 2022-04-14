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لبنان يتضامن مع جنوب أفريقيا

منذ 59 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن “تضامنها الكامل مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وشعبها، وهي تتقدم بأصدق التعازي والمواساة من عائلات الضحايا الذين سقطوا جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم (كوازولو ناتال)”، متمنية “الشفاء للمصابين والنجاة للمفقودين”.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد قالت الأربعاء إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية وما حولها ارتفعت إلى 306 قتلى.

وتسببت الأمطار القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما إلى دمار كبير مع جسور منهارة وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية في كوازولو-ناتال (شرق) ومركز الكارثة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام
  • صوت بيروت إنترناشونال

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