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لبنان يتقدم بشكوى لدى الأمم المتحدة بسبب المجازر الإسرائيلية بحق المسعفين

منذ 8 دقائق
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أودعت وزارة الخارجية والمغتربين، بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نص شكوى لتقديمها أمام مجلس الأمن.

وتتناول الشكوى “المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب، لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن ١٨ شخصاً بين مسعفين ومدنيين”.

من جهته، أشار الوزير بوحبيب بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بـ”أننا سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ كونه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المنشود”.

كما بحث الوزير بوحبيب مع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي إيثان غولدريتش ترافقه السفيرة ليزا جونز الوضع في الجنوب، والحرب في غزة، وشدد الوزير على “ضرورة دعم المبادرات الدبلوماسية لاستعادة الإستقرار في الجنوب والمنطقة”. وتم التشديد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

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