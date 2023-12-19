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لبنان يتمسّك بالـ1701.. هل من ترتيبات جديدة في الجنوب؟

منذ 53 ثانية
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

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أكد مرجع سياسي لـ”الجمهورية” أنّ “ما يُحكى عن جهود دولية لوضع ترتيبات جديدة في الجنوب لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ذلك أنّ “إسرائيل” أثارت هذا الأمر، وتحاول أن تحشد دعمًا دوليًا لفرض ما تسمّيه تسوية سياسية تحقّق هدفها بإبعاد “حزب الله” إلى شمالي الليطاني. وفي الوقت نفسه تلوّح بالحرب. وفي حالة الحرب إن افتعلتها “إسرائيل”، وكما قلنا لكل الموفدين، كل قوى المقاومة في لبنان ستكون في مواجهة العدوان”.

المرجع قال لـ”الجمهورية”: “هذا الأمر لم يُطرح معنا، ولسنا معنيين به من قريب أو بعيد، لدينا القرار 1701، ولبنان متمسك به، ولسنا معنيين بأية تعديلات أو تغييرات فيه، فلبنان ملتزم بهذا القرار كما هو، وملتزم بتطبيقه، ونحن مستعدون للمساعدة على تطبيقه، فليلزموا إسرائيل بتطبيقه. وأي كلام آخر غير هذا، لا قيمة له”.

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