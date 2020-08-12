لبنان يحتاج إلى التغيير وليس إلى حكومة وحدة وطنية فاسدة أخرى

كتبت حنين غدار في جريدة فورين بوليسي، إذا سمحت الولايات المتحدة لفرنسا بأن تأخذ زمام المبادرة، فإنّ الشعب اللبناني سيصاب بمزيد من الشلل السياسي، والإصلاحات التجميلية، إضافة إلى سيطرة حزب الله على مؤسسات الدولة.

إنّ الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت يوم الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى مقتل 160 شخصاً على الأقل وترك مئات الآلاف بلا مأوى، أدّى إلى اندلاع لحظة سياسية كما حدث في انفجار آخر قبل خمسة عشر عاماً: الانفجار الذي أودى بحياة رئيس الوزراء آنذاك رفيق حريري.

آن ذاك، كما هو الحال الآن، تحول الحزن بسرعة إلى غضب. وفي عام 2005 ، انتفض اللبنانيون الغاضبون للمطالبة بتغيير سياسي أساسي ، وليس بإصلاحات تجميلية ، وهم يخرجون إلى الشوارع مرة أخرى إلى اليوم.

لكن هناك فرق كبير بين الحادثين. في عام 2005 ، كان البيت الأبيض مستعداً وقادراً على القيام بدور أساسي وفعال لمساعدة الناشطين المحليين على ترجمة مشاعرهم ورغباتهم إلى انتخابات جديدة وحكومة جديدة . ولكن اليوم ليس لدى واشنطن مشكلة بأن تجلس في المقعد الخلفي وتعطي زمام الأمور لرئيس فرنسي نشيط ولكنه متناقض-وهو إجراء من المؤكد أنه لن يؤدي إلى التغيير الذي يتوق إليه معظم اللبنانيين في لبنان.

يضغط الفرنسيون من أجل المصالحة بين جميع الأحزاب، مع نوع من حكومة الوحدة الوطنية التي من شأنها أن تحافظ على الوضع الراهن وتقدم كبش فداء—مثل حكومة حسان دياب، التي استقالت بشكل جماعي أمس-لتهدئة الشارع، لكنّ اللبنانيين يحتاجون إلى حل أكثر جذرية.. ولن تغير استقالة الحكومة النظام ما دامت نفس النخبة السياسية تحافظ على سلطتها وسيطرتها على المؤسسات الأخرى.

وكان لبنان بالفعل في خضمّ أزمة اقتصادية وسياسية لم يسبق لها مثيل عندما وقع الانفجار المزدوج. إنها أزمة شديدة جداً لدرجة أنها بدأت بالفعل في إحداث تضخم شديد وجوع في البلاد التي نجت من 15 عاماً من الحرب الأهلية دون التعرض لمثل هذا الدمار الاقتصادي. إنّ لبنان لا زال على قيد الحياة بسبب جشع الطبقة السياسية التي ترفض حتى أكثر الإصلاحات تواضعاً والتي طالب بها صندوق النقد الدولي الذي يريد في الواقع أن يمنح البلاد المال

ويبدو أن فرنسا تتولى زمام المبادرة في الوقت الراهن، كما يتضح من الزيارة الرمزية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في الأسبوع الماضي والتي أعقبتها انتقاله السريع لبدء اجتماع المانحين الدوليين يوم الأحد. وقد تعهدت البلدان بالفعل بأكثر من 250 مليون يورو (حوالي 300 مليون دولار).

وفي الوقت الذي تسير فيه بلدان أخرى على خطى فرنسا، يجدر أن نضع أمرين نصب أعيننا: أولاً، لم يكن انفجار ميناء بيروت كارثة طبيعية، ولا ينبغي التعامل معه على هذا النحو. ولذلك بقدر ما المساعدات الإنسانية هو أمر حيوي لمساعدة اللبنانيين على الوقوف مرة أخرى على أقدامهم، تعتبر المساءلة أكثر أهمية على المدى الطويل، وهذا هو بالضبط ما يطالب به المتظاهرون اللبنانيون في الشوارع.

ثانياً، لم يعد الشعب اللبناني يثق بحكومته، التي كان عدم كفاءتها أحد الأسباب المحتملة للانفجار. وبالتالي فالمساعدات لا ينبغي أن تتم بأي شكل من الأشكال من خلال المؤسسات الحكومية أو المنظمات السياسية.

فالنظام السياسي الفاسد للغاية سيمنع المعونة من الوصول إلى الناس الذين يحتاجون إليها.

إنّ عددا ًمن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية—مثل الصليب الأحمر اللبناني—تقدم بالفعل الإغاثة والمساعدة على أرض الواقع منذ اليوم الأول. لقد كانوا أول المستجيبين ولديهم بنية تحتية جيدة ومعرفة جيدة بالحالة على أرض الواقع. وإذا مرت المعونة من خلال هذه المنظمات، فإن احتمال وصولها إلى المستفيدين المناسبين أكبر بكثير.

وإذا كانت حكومة لبنان تطلب المساعدة الدولية، فينبغي لها عندئذ أن تقبل بإجراء تحقيق دولي. ويمكن للولايات المتحدة أن تتصدر هاتين المسألتين السياسيتين في الوقت الذي تنسق فيه مع الفرنسيين بشأن مبادرة إنسانية.

وتحاول فرنسا تحقيق توازن صعب: تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان مع ممارسة الضغط على الزعماء السياسيين اللبنانيين لتنفيذ الإصلاحات للسماح بتقديم المزيد من المعونة.

ولكنّ ماكرون أوضح في بيانه الصحفي في نهاية زيارته لبيروت أنه لن يقوم بصياغة حلّ سياسي للبنان، وأن الأمر متروك للبنانيين لبنائه، مما يتيح الفرصة للنخبة السياسية للتوصل إلى حل وسط، وأن تقوم حركة الاحتجاج بإعادة تنظيم الانتخابات المقبلة والإعداد لها.

ولكن النخبة اللبنانية لن تتزحزح دون ضغط، والسلطات لن تتردد في استخدام العنف لقمع الاحتجاجات. وبالنسبة للعديد من اللبنانيين، فإن هذه الحالة هي مشكلة لا يمكن التغلب عليها إلا إذا تعرضت السلطات للضغط كما كانت في عام 2005-بوجود قوي للولايات المتحدة في المنطقة ورسالة واضحة جداً من الولايات المتحدة إلى السلطات اللبنانية-عندما أجبرت الحكومة على الاستقالة ونظمت انتخابات مبكرة. لسوء الحظ ليس هناك إشارة إلى أي مبادرة دولية في هذا الاتجاه.

فالتحقيق الدولي وحده هو الذي يحقق المساءلة والعدالة الحقيقيين. وقد رفض الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الاقتراح بالفعل، كما كان متوقعاً. لا يمكن لفريق تحقيق دولي أن يحاسب العديد في المؤسسة السياسية فحسب، بل يمكنه أيضا أن يكشف عن سيطرة حزب الله، ووجوده، ومرافق تخزينه في ميناء المدينة-حتى لو لم يكن للمجموعة أي علاقة بال 2,750 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان نترات الأمونيوم ينتمي إلى حزب الله، فإن هناك عوامل كثيرة توحي بأن الجماعة مسؤولة. فهي تسيطر على جزء كبير من الميناء، بما في ذلك المنطقة التي وقع فيها الانفجار، وحيث قام حزب الله بتخزين قذائفه مؤقتاً منذ عام 2008 تقريباً.

ولم يتغير الكثير في العقود الأربعة الماضية. وفقاً لتقرير وكالة المخابرات المركزية لعام 1987 عن الموانئ اللبنانية، ” معظم العمليات في موانئ لبنان غير قانونية وبعيدة عن متناول الحكومة. “على الرغم من أن التقرير ركز على الفصائل الفلسطينية خلال الحرب الأهلية اللبنانية ودور النظام السوري، استفاد حزب الله من ديناميكيات السيطرة، حيث يبدو أنه ورث سيطرة النظام السوري والفصائل الفلسطينية على موانئ لبنان.

وليس سراً أن حزب الله وحلفائه وضعوا أتباعهم في العديد من مواقع الميناء الحساسة. في الواقع، في يوليو 2019، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية المسؤول الأمني لحزب الله وفيق صفا على تصرفه نيابة عن مجموعة الحزب.

وقالت وزارة الخزانة أنّ صفا، بصفته رئيس الجهاز الأمني لحزب الله، “استغل موانئ لبنان ومعابر حدوده لتهريب السلع المهربة وتيسير السفر” نيابة عن المجموعة. ووفقاً للتقرير استعان حزب الله بصفا لتيسير مرور المواد، بما في ذلك المخدرات والأسلحة غير المشروعة، إلى ميناء بيروت، لبنان” و “كما أدخل الحزب شحنات معينة عن طريق صفا على وجه التحديد لتجنب الفحص الدقيق.

هناك العديد من الأسئلة التي يتمكن لتحقيق محايد من الإجابة عليها: لماذا كانت فرق الإنقاذ الهولندية والفرنسية بعيدة عن الميناء لساعات في اليوم الثاني بعد الانفجار؟ لماذا كانت نترات الأمونيوم مخزنة في الميناء؟ من تركها هناك لست سنوات، على الرغم من التحذيرات من الخطر؟ ما الذي سبب الانفجار بالضبط؟ ولن تتمكن السلطات اللبنانية من الإجابة على هذه الأسئلة بمفردها.

وفي عام 2005، هرع العديد من أحزاب المعارضة اللبنانية إلى اتهام النظام السوري التابع لبشار الأسد وحزب الله باغتيال الحريري. حينها، اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل ولم يتردد في شكر النظام السوري بعد انسحاب جيشه من لبنان، في بادرة كانت تعتبر تحدياً للمجتمع الدولي والمعارضة المحلية.

وبعد مرور خمسة عشر عاماً، أصبحت المحكمة الخاصة للبنان على استعداد لإعلان حكمها في 18 آب ضدّ أربعة من أعضاء حزب الله. ومن المؤكد تقريباً أن قتلة الحريري المتهمين سيدانون في غضون أيام قليلة، ولم يكن ذلك ممكناً إلا لأن المجتمع الدولي دفع إلى إجراء تحقيق دولي وساعد على إنشاء المحكمة الخاصة للبنان. ومع تطور الأحداث في بيروت، تتاح اليوم فرصة مماثلة.

من الواضح أن حزب الله قلق. وقد اتهم الحزب مؤسسات الدولة وموظفي الدولة بدلًا من إسرائيل هذه المرة. وبالتالي فإنّ حزب الله والحكومة اللبنانية التابعة له قررا على ما يبدو أنّ البقاء على قيد الحياة يتطلب التضحية ببعض الموظفين، بما في ذلك رئيس جمارك البلاد، بدري ضاهر، الذي عينه جبران باسيل، الحليف الرئيسي لحزب الله في البرلمان.

وينبغي لإدارة ترامب أن تستفيد من هذه الحالة. تركز واشنطن مؤخراً على فرض أقصى قدر من الضغط على إيران؛ وبالتالي فمن المنطقي أن ندرك أن الرعب والمأساة اللذين خلفهما انفجار بيروت يتيحان فرصة للحدّ من نفوذ وكيل إيران الإقليمي الأكثر فعالية، حزب الله.

هناك العديد من الأسباب القوية التي تدفع واشنطن إلى الانخراط بشكل أعمق في لبنان في الوقت الحالي: من أجل تعزيز مؤهلات قيادتها الإقليمية، وأن تسبق الصينيين والروس إلى لبنان، وضمان خطوط الإمداد إلى سوريا. ولكن استغلال الفرص لإعطاء اللبنانيين فرصة لإنشاء نظام سياسي جديد حيث يتمّ الحدّ من نفوذ حزب الله هو بالتأكيد في أعلى قائمة الأولويات.

هناك عدة أمور يمكن لحكومة الولايات المتحدة القيام بها لتحقيق هذا الهدف.

أولاً، يجب أن تدرك أن هذه لحظة تشبه تلك التي تعود إلى 2005. وبأنّ 14 آذار الائتلاف المناهض لحزب الله سابقاً ليس بديلاً لأن الفساد موجود في كل من الائتلافات ومطالب المحتجين اللبنانيين ــ بشعارهم الرئيسي “كلّن يعني كلّن”ــ فهو يستهدف كل سياسي طائفي وفاسد بغض النظر عن موقفه السياسي من حزب الله.

فالشعب اللبناني يطالب بالاستعاضة الكاملة عن النظام-وهو نوع جديد من اتفاق الطائف-وهو الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في المملكة العربية السعودية في أيلول 1989 لتوفير “الأساس لإنهاء الحرب الأهلية والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية في لبنان”. “اليوم، تتطلب المأساة في لبنان اتفاقاً جديداً من شأنه أن يؤدي إلى تغيير حقيقي وإنهاء النظام الطائفي.

ثانياً، ينبغي لواشنطن أن تتأكد من أن المعونة الإنسانية لا تمر عبر أي مؤسسات حكومية، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية. وكانت الولايات المتحدة قد ساعدت القوات المسلحة اللبنانية منذ عام 2006 من أجل تحقيق أهداف أمنية واضحة، ولكن القوات المسلحة اللبنانية استخدمت بدورها قوة وحشية ضد المتظاهرين خلال المظاهرات الأخيرة. إنّ المساعدة الأمنية يمكن أن تستمر، ما دامت القوات المسلحة اللبنانية لا تستخدمها لقمع المتظاهرين، ولكن المساعدة الإنسانية ينبغي أن تمر من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تقوم بعمل أفضل بكثير في جهود الإغاثة.

ثالثاً، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يضغطوا من أجل إجراء تحقيق مستقل وشفاف في انفجار الميناء اللبناني. إذا كانت سياسة الولايات المتحدة هي احتواء إيران ووكلائها، فهذه فرصة ذهبية. إن محاسبة حزب الله على قتل المئات من اللبنانيين وإصابة الآلاف قد تدفع الشعب اللبناني-والرأي العام الغربي عموماً-إلى رفض قبضة حزب الله على البلد.

رابعاً، يجب أن يكون هناك تحقيق يطال استخدام القوات المسلحة اللبنانية للعنف ضد المتظاهرين. حدثت ثورة الأرز عام 2005 لأن قيادة الجيش اتخذت قراراً لحماية المتظاهرين، الذين كانوا مسالمين. ويبدو أن الجيش قرر اليوم حماية السلطات ومعاقبة الضحايا. إنّ حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة إلى القوات المسلحة اللبنانية أنه إذا لم تقم بحماية المتظاهرين كما فعلوا في عام 2005، فإن المساعدة سوف تتوقف.

وأخيراً، ينبغي لحكومة الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في الدفع من أجل التغيير الحقيقي بدلاً من اتباع قيادة ماكرون. وقد يكون الرئيس الفرنسي راضياً عن حكومة وحدة وطنية. غير أن هذه الفكرة تذكر الشعب اللبناني بأول حكومة وحدة وطنية فرضت على اللبنانيين بعد أحداث أيار 2008.

آن ذاك، استولى حزب الله على بيروت وجبال الدروز واستخدم أسلحته ضد الشعب اللبناني ودفع ائتلاف الرابع عشر من آذار للتخلي الفعلي عن السلطة لحزب الله من خلال حكومة الوحدة الوطنية- وبذلك إطلاق عملية سمحت للمجموعة بالاستيلاء على معظم المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية. ومن شأن حكومة وحدة وطنية أخرى اليوم أن تحافظ على سلطة حزب الله على مؤسسات الدولة.

إنّ ما يحتاجه لبنان هو بداية جديدة-عقد سياسي واجتماعي جديد يلغي الطائفية ويرسخّ المساءلة من خلال الإصلاحات القضائية. وهذا قد يحدث فقط من خلال قانون انتخابي جديد يستلزم التمثيل الصحيح وينهي الطائفية، بالإضافة إلى الانتخابات المبكرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى برلمان جديد، وحكومة جديدة، ورئاسة جديدة.

ويحتاج لبنان أيضاً إلى الحقيقة—والمساءلة التي تليها-للتغلب على هذه المأساة.