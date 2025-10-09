الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان يستعد لمؤتمر "بيروت وان" الاستثماري بدعم وزارة الخارجية

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة رئيسه شارل عربيد، وضعه في صورة التحضيرات الجارية لمؤتمر “بيروت وان” الاستثماري الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالشراكة مع المجلس وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 18 و19 تشرين الثاني 2025.

وأكد الوفد للوزير رجّي “تعويله على دور وزارة الخارجية في الإسهام بنجاح هذا المؤتمر من خلال حث الاغتراب اللبناني على المشاركة الفاعلة فيه إيماناً بدور الطاقات الاغترابية المحوري في تنشيط الاقتصاد اللبناني والمساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي للبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون يطلق مهام السفراء الجدد ويواكب ورشة النهوض في الجنوب
الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم الجيش اللبناني وحكومة سلام
"انطلاق المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي بحضور دولي"

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح