لبنان يستعد لمؤتمر "بيروت وان" الاستثماري بدعم وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة رئيسه شارل عربيد، وضعه في صورة التحضيرات الجارية لمؤتمر “بيروت وان” الاستثماري الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالشراكة مع المجلس وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 18 و19 تشرين الثاني 2025.

وأكد الوفد للوزير رجّي “تعويله على دور وزارة الخارجية في الإسهام بنجاح هذا المؤتمر من خلال حث الاغتراب اللبناني على المشاركة الفاعلة فيه إيماناً بدور الطاقات الاغترابية المحوري في تنشيط الاقتصاد اللبناني والمساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي للبنان”.