لبنان يستعيد "أحد كنوزه"... جعيتا تستقبل الزوار من جديد

أعلنت وزارة السياحة وبلدية جعيتا، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق بالتراضي أعاد فتح مغارة جعيتا، أحد أبرز المعالم السياحية في لبنان، وذلك بعد مفاوضات وجهود مكثفة بين الجانبين، بهدف إنقاذ الموسم السياحي وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح البيان أن الاتفاق سمح باستئناف الأعمال اللوجستية والتقنية، حيث باشرت بلدية جعيتا تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمغارة والتلفريك والمرافق المرافقة، تمهيدًا لاستقبال الزوار اعتبارًا من 15 تموز الحالي.

وأشار البيان إلى أن الافتتاح الرسمي للمغارة سيُقام بتاريخ 21 تموز، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثّلًا بوزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في خطوة تؤكد على رمزية هذا المعلم كأحد أهم كنوز لبنان الطبيعية وأبرز ركائز السياحة الداخلية والخارجية.

وكانت مغارة جعيتا قد أقفلت أبوابها في وقت سابق نتيجة خلافات إدارية وتجارية بين وزارة السياحة والجهات المشغّلة، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط السياحية والشعبية، نظرًا لأهمية هذا المعلم الطبيعي الذي يُعد من أشهر الوجهات السياحية في لبنان والعالم العربي، إذ استقطب في سنوات الذروة مئات الآلاف من الزوار سنويًا، وكان قد رُشّح في العام 2011 ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع الطبيعية.