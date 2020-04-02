لبنان يسجل حالة الوفاة الـ15 بكورونا.. والضحية سفيرة الفليبين
مع وفاة السفيرة الفليبينة في لبنان السيدة برناديتا كاتالا (62 عاماً) منذ قليل، سجل لبنان حالة الوفاة الـ15 بفيروس كورونا.
تشير الإحصاءات إلى أجرتها منظمة الصحة العالمية – لبنان بتقرير أمس إلى أنّ نسبة وفيات المصابين بكورونا في لبنان تقدّر بـ2.5%.
وفي التفاصيل أنّ النسبة الأعلى للوفيات ضمن المرحلة العمرية 70 وما فوق (13.5%)، تليها الفئة العمرية لما فوق الثمانين عاماً (10.0%)، وبعدها الفئة العمرية 50 إلى 59 عاماً (3.8%)، و60 إلى 69 عاماً بنسبة 2.2% و40 إلى 49 عاماً بنسبة 1.3%.
وتعتبر هذه النسبة “مقبولة” إلى الآن، كما أن وضع المتوفين كان دقيقاً، بحسب ما أشار وزير الصحة حمد حسن أمس. وعلّق حسن قائلاً: “وهم إما من متوسطي العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متقدمين في السن”، ما يعني ضرورة التأكيد “على حماية كبارنا ومرضانا”.
في السياق نفسه، يشير تقرير الصحة العالمية – لبنان إلى أنّ نسبة 73% من مرضى كورونا يعانون أعراضاً تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين أنّ نسبة 19% لا تظهر عليهم أي أعراض، ونسبة 8% تعاني أعراضاً حرجة.
وأمس، سجل لبنان 16 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 479، تبلغ نسبة الحالات الحرجة بينها 7,53%، مقابل 73,25% حالات متوسطة وخفيفة، فيما سجّل “عدّاد الشفاء” 43 حالة شفيت تماماً، كما جرى إخراج حالتين مصابتين إلى الحجر المنزلي، على ما جاء في تقرير مستشفى بيروت الحكومي.