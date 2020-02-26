لبنان يسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا

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أكدت مصادر إعلامية مساء اليوم الأربعاء، أن “شخصين مصابان بفيروس كورونا تم عزلهما في الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي، وهما قادمان على متن طائرة إيرانية رقم IR660″، وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس الى 4.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الاولى، وكانت بزيارة دينية لإيران دامت لسبعة أيام وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 شباط 2020 على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الاولى.

وأوضحت الوزارة، في بيان بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن “الأعراض ظهرت بتاريخ 24 شباط 2020 وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حاليا.

وسيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة العامة”.

وأتى تأكيد الوزارة، بعدما أفادت مصادر طبية لموقع القوات اللبنانية الالكتروني أنه تم تحديد إصابة ثانية بـ”كورونا”، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأعلن، الأسبوع الماضي، عن أول إصابة بالفيروس، في لبنان، لامرأة قادمة على متن طائرة إيرانية من مدينة قم.

وكانت قد أوضحت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن “المستشفى استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 36 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج سبعة منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.

ونابعت في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، “أجريت فحوصات مخبرية لـ 22 حالة، وجاءت نتيجة 21 حالة سلبية ما عدا حالة واحدة جاءت نتيجتها ايجابية.

– خرجت حالتان كانتا متواجدتين في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتهما بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهما فحص فيروس كورونا المستجد مرتين في مختبرات مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرتين.

– في منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 12 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية.

– هناك حالتان مصابتان بفيروس كورونا المستجد في وحدة العزل وهما في حالة مستقرة وتتلقيان العلاج اللازم”.