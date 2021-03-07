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لبنان يسعى لتعويضات عن كارثة التسرب النفطي

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 11:07 صباحًا
الشاطئ اللبناني

الشاطئ اللبناني

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يكثف لبنان تحركه في اتجاه الأمم المتحدة من أجل أن تعمل لتحديد أسباب التسرب النفطي الى الشواطئ اللبنانية و الذي ينذر بكارثة بيئية خطيرة.

و يطلب لبنان تحديد الأمم المتحدة للجهة المسؤولة من هذا التسرب الذي امتدّ إلى شاطئه بحراً من جهة فلسطين المحتلة. إذ ان لبنان يعتبر أن تحديد المسؤوليات يُمكّنه من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به، و التي تعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها و الحد من أضرارها المتمادية.

و أحال لبنان الى الأمم المتحدة عبر مندوبته الدائمة السفيرة أمال مدللي تقريراً أعدّته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية حول حجم الأضرار اللاحقة بالشاطىء اللبناني و التي يمكن وصفها بالكارثة البيئية و التي قد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة.

و تتوالى الإتصالات بين لبنان و الأمم المتحدة حول المسألة، لا سيما و أن وزير الخارجية و المغتربين شربل وهبة وجّه رسالة الى كل من الأمين العام أنتونيو غوتيرش، و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون طالباً المساعدة و المؤازرة التقنية.

و أفادت مصادر ديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن هدف لبنان تثبيت حقه و الإحتفاظ به، و تثبيت مسؤولية إسرائيل في التسرب الحاصل. إنه مسعى لبناني لمحاولة تبني الأمم المتحدة لموقفه. و في ضوئه يتم العمل على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة أي في اللجنة الثانية المتصلة بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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