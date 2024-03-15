لبنان يسلم رده على ورقة التفاهم الفرنسية.. وهذا ما جاء فيه

تسلمت وزارة الخارجية الفرنسية بشكل رسمي الرد اللبناني على الورقة الفرنسية في شأن إيجاد حل للوضع على الحدود الجنوبية.

وسلم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الرد رسميا إلى السفير الفرنسي الذي التقاه اليوم الجمعة.

وذكر مصدر دبلوماسي لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن الرد يرتكز على أمرين أساسيين هما:

أولاً: موقف لبنان الملتزم تنفيذ القرار 1701.

ثانياً: ضرورة تظهير الحدود البرية اللبنانية – الإسرائيلية وفقا لوثائق التحديد للعام 1923 ولاتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل.

يشار إلى أن لبنان كان قد سلم رده على الورقة الفرنسية بشكل رسمي قبل أسبوعين، أما اليوم فتمت عملية التسليم بشكل رسمي عبر القنوات الدبلوماسية.