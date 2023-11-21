لبنان يشكو "إسرائيل".. وبو حبيب يُحذّر من تمدّد "حريق غزة"

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بعد لقائه وزيرة خارجية بلجيكا حدجة لحبيب، فور وصوله إلى بروكسل، أنّ “إسرائيل تتعمد استهداف الصحافيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولقمع حرية الرأي والصحافة”.

أضاف: “سنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ونطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة”، مشيرًا إلى أن “حريق غزة قد يتمدد إلى منطقة الشرق الأوسط في حال عدم تضافر الجهود لإطفائه”.

وختم: “نثمن موقف بلجيكا المتوازن والداعم لوقف إطلاق النار ونرحب برغبتها المساعدة على خفض التوتر في المنطقة وصولًا إلى حل سياسي مستدام تسعى إليه بلجيكا عند ترأسها بداية العام القادم لمجلس الاتحاد الأوروبي”.