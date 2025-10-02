لبنان يطالب سوريا بمعلومات عن "اغتيالات نظام الأسد"

طلب لبنان من سوريا معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها، وفق ما أفاد مسؤول لبناني مطلع على اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية – السورية الذي انعقد في بيروت.

وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن الوفد اللبناني “سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام الأسد، ولم تصل التحقيقات فيها إلى كشف مرتكبيها”.

وقال المسؤول: “طلبنا تزويدنا بكل ما تملكه الدولة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم”، مشيراً إلى أن الجانب السوري “أبدى تجاوبه بهذا الخصوص”.

وعقدت اللجنة القضائية اللبنانية – السورية، اجتماعها الثاني في بيروت، وخُصص للقضايا القانونية، التي من أهمها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم.

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع، مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.