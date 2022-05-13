الجمعة 12 شوال 1443 ﻫ - 13 مايو 2022 |
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لبنان يعلن الحداد الرسمي لوفاة رئيس الإمارات

منذ 53 دقيقة
تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري

تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة هنا نصها:

يُعلن الحداد الرسمي على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022.
وتُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة.

تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

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