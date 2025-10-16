لبنان يقترب من حزمة دعم بـ120 مليون دولار لإعادة الإعمار عبر البنك الدولي

تلقى وزير المالية ياسين جابر من صندوق التنمية العربية إشعارًا باستعداد الصندوق للمساهمة بمبلغ يصل إلى 120 مليون دولار أميركي في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي لإعادة الإعمار، والذي يبلغ سقفه مليار دولار.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها جابر وأعضاء الوفد اللبناني مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأميركية، والصناديق العربية والإسلامية، ضمن مساعي لبنان لتأمين الدعم المالي والاقتصادي للخروج من أزمته المتراكمة، والتي زادت من حدتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وشارك جابر في اجتماع لوزراء المالية العرب والمصارف المركزية مع رئيسة صندوق النقد الدولي، حيث ركّز في مداخلته على التقدم التشريعي والإجراءات الحكومية التي تمهّد الطريق لتوقيع برنامج تعاون بين لبنان والصندوق، بما يفتح آفاقًا للانتعاش الاقتصادي وتوفير المناخ الملائم للنمو والاستقرار.

كما عقد جابر اجتماعًا مع مؤسسة IFC التابعة للبنك الدولي، المتخصصة في تقديم التمويل للقطاع الخاص من خلال قروض ميسرة، وأشاد بالنتائج الإيجابية خصوصًا بعد إقرار لبنان لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز التوجه نحو تطوير هذه الشراكة ودعم القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، التقى جابر وزير التعاون والتنمية الدولية النرويجي، وتم بحث الاستفادة من الخبرات النروجية في قطاع النفط، فضلاً عن اجتماعات عمل مع مجلس الأطلسي وممثلي الخزانة الأميركية لمتابعة الإصلاحات الحكومية ومسارات التعاون مع المؤسسات الدولية.

وتستمر الاجتماعات العملية بين جابر ووفد وزارة المالية مع ممثلي الصندوق في إطار استكمال الخطوات المتفق عليها في لقاءات بيروت، ووضع التصورات للمرحلة المقبلة، بما يعكس حرص لبنان على تأمين الدعم المالي الضروري لتعافي اقتصاده.

كما شارك جابر في لقاء نظمته المجموعة العربية للتعاون وحفل عشاء جمع خريجي “انترناشيونال كولدج” من لبنان، حيث أطلّ على الواقع اللبناني وقدم شكره للجهود الفاعلة التي يبذلها اللبنانيون العاملون في المؤسسات الدولية.