لبنان يقنع مندوبي دول مجلس الأمن بالتعديلات على قرار التمديد لليونيفل

اكد مصدر دبلوماسي غربي لـ”المركزية” ان لبنان استطاع عبر ديبلوماسيته في نيويورك ان يقنع مندوبي الدول الاعضاء بإجراء تعديلات على مشروع قرار التجديد لليونيفل بما يخدم مطالب لبنان عبر لقاءات ثنائية عقدتها المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك المستشارة الديبلوماسية جان مراد مع مندوبي الدول. ووصف المصدر مراد “بالمفاوضة الشرسة التي ترتدي قفازات مخملية” حيث دأبت بصورة مبكّرة منذ بداية شهر حزيران، على القيام باجتماعات مكثّفة مع كافة وفود دول مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين دون استثناء على قاعدة أن كل دولة من هذه الدول هي شريك للبنان ولسان حاله في المجلس.

وفي ظل تحفظ البعثة على الإعلان عن نتيجة مشاوراتها لحماية وتحصين ما تمّ إنجازه من تحسينات وتعديلات في المسودة، علمت “المركزية ” من اوساط مواكبة ان المفاوضات استطاعت تحقيق تعديلات كثيرة في المسودة لم يكن بالأمر السهل التوصل اليها، بالاستناد الى سياسة الحوار والتواصل المكثف مع الافرقاء والتأكيد لمندوب كل دولة أن بلاده شريك أساسي بحدّ ذاته للبنان داخل المجلس، علما ان لا يمكن لأي ديبلوماسي لبناني ولا لوزير الخارجية حضور الجلسات المغلقة التي تعقد لادخال التعديلات، من هنا أهمية المشاورات المكثفة التي تقوم بها البعثة في الاروقة وبصورة ثنائية مع مختلف الوفود لإيصال وجهة نظر لبنان واقتراحاته وتعديلاته على المسودة من خلال قنوات الدول الـ١٥ الحاضرة لهذه الجلسات.