لبنان يمدد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثانية للتنقيب عن الطاقة

قالت وزارة الطاقة (الجمعة 9-12-2022) إن لبنان مدد مجددا الموعد النهائي لتقديم طلبات للمشاركة في الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز لجميع مناطق الامتياز الثماني.

وجرى بالفعل تمديد الموعد النهائي عدة مرات، كان آخرها من يونيو حزيران حتى 15 ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزارة الطاقة إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مدد الموعد إلى 30 يونيو حزيران 2023 بدون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقام لبنان بترسيم حدوده البحرية رسميا مع إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول بعد محادثات بوساطة أمريكية استمرت لسنوات. وكان يأمل أن يمهد هذا الطريق لتدفق صفقات استكشاف النفط والغاز في مياهه.

وقالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت إن التمديد السابق لستة أشهر اتخذ بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول وكان من شأنه خلق مستوى مقبول من المنافسة بين شركات النفط والغاز العالمية.

لكن مصدرا مطلعا على الأمر قال إن التمديد الأول أُعلن لعدم وجود طلبات.

وشهدت جولة التراخيص الأولى في لبنان في عام 2017 فوز كونسورتيوم يتألف من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية بعطاءات لاستكشاف الطاقة في منطقتين بحريتين تعرفان باسم بلوك رقم 4 وبلوك رقم 9.

لكن الشركات لم تجد كمية تدر ربحا من الهيدروكربونات في بلوك رقم 4، قبالة سواحل بيروت. وتم تأجيل التنقيب المخطط له في بلوك رقم 9 على الحدود الجنوبية.

وانسحبت نوفاتيك من الكونسورتيوم في سبتمبر أيلول وسط مخاوف من تأثرها بالعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقا لما ذكره مصدر مطلع لرويترز.