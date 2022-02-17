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لبنان يمنح شركة CMA CGM عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

17 - فبراير - 2022
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية من أجل إدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت.

وحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الخميس: إن لبنان منح شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء بيروت لمدة 10 سنوات.

وأضاف الوزير أن العقد يشمل 33 مليون دولار ستدفعها الشركة الفرنسية لتطوير العمل داخل الميناء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شروط العقد.

وأبدت الشركة التزامها بالإسهام في إعادة بناء اقتصاد لبنان، قائلة: “نحن ملتزمون تماما بالمساهمة في إعادة بناء اقتصاد لبنان”.

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