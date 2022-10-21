لبنان يمنح قطعة أرض لبناء مقرّ للجامعة العربية

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، خلال الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت أمس في مدينة أفران في المملكة المغربيّة، منح جامعة الدول العربية، متمثّلةً بالمركز العربي، قطعة أرض مساحتها أكثر من 3000 متر مربّع كهبة من الدّولة اللّبنانيّة، لافتاً إلى أنّها “تقع في موقع مميّز مطلّ على البحر في العاصمة بيروت وذلك من أجل المساعدة في عمليّة النّهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق أهداف المركز التي يعتمدها مجلس وزراء العدل العرب”.
والتقى خوري فور وُصوله إلى المغرب نظيره المغربي عبد اللّطيف وهبي رئيس الدّورة الـ38 لمجلس الوزراء العرب و تباحثا خلاله في الوضع القضائي عموماً واللّبناني خصوصاً. وقد أبدى وهبي استعداد مملكة المغرب للوقوف إلى جانب لبنان وتقديم الدّعم للقضاء اللّبناني وقد تمّ الاتفاق على استمرار التواصل بينهما من أجل تحقيق هذا الهدف”.
كما التقى خوري، على هامش المؤتمر، الوزيرين القطري والعماني اللذين أبديا كلّ تجاوب في الوقوف إلى جانب لبنان وقضائه.
وألقى خوري في اليوم الأول لانطلاق أعمال الدورة الـ38، كلمة توجّه فيها إلى الوزراء المشاركين قائلاً: “لا يخفى على معاليكم أنّ المركز العربي الذي قارب على أكثر من 40 عاماً منذ نشأته والذي يقوم بمهام الأمانة العلميّة لمجلس الوزراء العرب ويعمل بإشراف مجلس وزراء العدل العرب مقرّه في بيروت.
وأضاف: “نحن سُعداء في لبنان بمشاركة الأخوة العرب أعضاء مجلس إدارة المركز الذي عقد الجلسة الأخيرة من هذا العام ورفع توصياته حول دعم وتطوير آليّات عمل المركز العربي والذي شمل فقرة تعديل الاحكام التنظيمية وإعتماد الهيكل التنظيمي للمركز بما يتوافق مع اتفاقية المقرّ ورؤية جامعة الدول العربية وخرج الاجتماع بإجماع أعضائه الستّة على رؤية تطويريّة من خلال تحديث الأحكام التنظيميّة، الأمر الذي شجّع دولة المقرّ أيّ لبنان، الإعلان عن منح جامعة الدّول العربيّة متمثّلةً بالمركز العربي، قطعة أرض مساحتها أكثر من 3000 متر مربع كهبة، في موقع مميز في بيروت مطلّ على البحر من أجل المساعدة بعمليّة النّهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق أهداف المركز التي اعتمدها مجلسكم الموقّر”.
وتابع: “كما يشرفنا إعلام معاليكم حول قرار مجلسكم الموقّر الرقم 1254 في الدورة 37 الذي خصّص دعم صندوق تعاضد القضاة في لبنان الخاص بالصحة والتعليم بتقديم الشكر إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لجمهورية العراق الشقيقة الذي تعاطى بإيجابية مع مضمون القرار وقام بتقديم الدعم المباشر للصندوق عبر القنوات الديبلوماسية”.