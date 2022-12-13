لبنان ينتزع صدارة التصنيف العالمي والآسيوي في رياضة "التيك بول"

حقّق لبنان الرياضي عموماً ورياضة “التيك بول” خصوصاً إنجازاً وطنيّاً من خلال إنتزاع المركز الأول في التصنيف على الصعيدين العالمي والآسيوي لجهة الأداء الإداري والفنيّ، وقد جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال أعمال الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للعبة والتي عقدت أخيراً في هنغاريا.

وكان المنتخب اللبناني الوطني في “التيك بول” شارك خلال العام 2022 في عدة بطولات وإستحقاقات خارجية وذلك وفق الجدول الآتي:

-سلسلة التحدي العالمية (فرنسا)

-سلسلة التحدي العالمية (بولندا)

-دورة أوروبا (هنغاريا)

-معسكر تدريبي (صربيا)

-بطولة العالم في مدينة نورمبرغ (ألمانيا)

وقد حقق المنتخب الوطني من خلال النتائج المشرّفه أفضل تصنيف لأبطاله وبطلاته على المستوى العالمي وذلك على النحو التالي :

-فردي الإناث: اللاعبة ماريا شديد – المركز الخامس

-فردي الرجال: اللاعب أحمد عرابي – المركز التاسع

-زوجي رجال: اللاعبان أحمد عرابي ومحمد حافظ – المركز التاسع

-زوجي إناث: اللاعبتان ماريا شديد وقمر دندل – المركز الخامس

-زوجي مختلط: اللاعبة ماريا شديد واللاعب محمد حافظ – المركز التاسع

من جهته أمين سر الإتحاد اللبناني للتيك بول وسام تركماني، إعتبر أن هذه التصنيفات للبنان وللمنتخب الوطني نتاج حسن التخطيط من قبل إتحاد اللعبة وكذلك الجهد والمثابرة من قبل أفراد الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات وأمل المتابعة لخطط النهوض ما يدفع باللعبة في لبنان إلى مزيد من آفاق الإنتشار والتطور وتحقيق الأهداف المرجوة على الدوام.