لبنان ينتظر قراراً حاسماً يوم الأربعاء.. ما هو؟

ذكرت قناة “الجديد” نقلاً عن مصادر حكومية أن لبنان يترقب قراراً هاماً من الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يُصدر يوم الأربعاء المقبل، من شأنه أن يعتبر جزءاً كبيراً من سوريا آمنا لعودة النازحين.

وأشارت المصادر إلى أن فرنسا وألمانيا تعارضان البيان المرتقب، مشيرةً أن هذا الموقف سيُناقش في مؤتمر بروكسل الذي دعا إليه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للمشاركة فيه، نظرا لكون لبنان يعتبر دولة مستضيفة للنازحين.

وفي سياق متصل، ذكرت “الجديد” أن نجيب ميقاتي تلقى اتصالاً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لبحث موضوع النزوح السوري، قبل أن يصدر جعجع بيانًا يحمل موقفًا متمايزًا وانتقاديًا لخطة ميقاتي بشأن النازحين، ووصفها بأنها “مضيعة للوقت”.