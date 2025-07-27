الأحد 2 صفر 1447 ﻫ - 27 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان يواجه موجة حرّ خانقة… وتحذيرات شديدة من البحر وأشعة الشمس!

منذ 21 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

في ظل موجة حرّ استثنائية تجتاح المنطقة، تتوالى التحذيرات والتدابير الطارئة من بيروت إلى بغداد، حيث تسجّل درجات الحرارة أرقامًا قياسية غير مسبوقة تهدد الصحة العامة وتشلّ الحياة اليومية.

وفي التفاصيل، صدر عن هيئة الخدمات الطبية للإسعاف والإغاثة، جهاز الإنقاذ البحري، رابطة أبناء بيروت والمجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت، بيان مشترك، حذروا فيه من تداعيات “موجة الحرّ الخانقة التي تجتاح البلاد”.

وجاء في البيان: “الطقس ينذر بالخطر، موجة حرّ خانقة تجتاح البلاد، والحرارة تلامس مستويات مهدّدة للحياة. لا تستهينوا بأشعة الشمس ولا تستخفّوا بالتعب أو العطش. تجنّبوا الخروج في أوقات الذروة، حافظوا على الترطيب الدائم، راقبوا كبار السن والأطفال. أما البحر، فليس كما يبدو، أمواجه عالية والتيارات خفيّة وساحبة وخطر الغرق لحظي والمياه لا ترحم. ننصح بعدم السباحة في هذه الظروف الخطرة، ويرجى توخي الحذر الشديد عند الاقتراب من الشاطئ. كما أنّ الإشراف العائلي ضروري، ولا تخاطروا بحياتكم أو حياة من تحبون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سفير المملكة المغربية في لبنان محمد إكرين
    السفير المغربي: مستعدون دائماً لمساعدة لبنان إذا طُلب منا ذلك
    الجبهة الجنوبية
    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول عمليات في وحدة المدفعية بقوة الرضوان في غارة جنوب لبنان
    الجيش اللبناني
    لارتكابهم جرائم مختلفة.. الجيش يوقف مطلوبين في عدة مناطق

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
    علم لبنان
    الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
    زياد الرحباني
    وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا