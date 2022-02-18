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لبنان يُحبط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون الى السعودية

منذ 11 ساعة
كبتاغون- تعبيرية

كبتاغون- تعبيرية

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أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عن “إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي”.

وكتب مولوي عبر “تويتر”: “إنجازٌ جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 الف حبة كبتاغون كانت معدّة للنقل براً بواسطة شاحنة الى المملكة العربية السعودي”.

وأضاف: “وبعد عملية رصد دقيقة أوقف اللبناني ر.م. في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبيّن ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون الى الدول العربية”.

وختم: “بعزم وإرادة تمكنت القوى الامنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات. مستمرون بذلك منعاً لتصدير الأذى والشر الى أشقائنا وحمايةً لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية”.

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