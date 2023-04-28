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لبنان يُنهي ملف عودة مواطنيه من السودان.. متى تصل الطائرة الأخيرة؟

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2023 1:13 مساءً
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أنهت الهيئة العليا للإغاثة ملف عودة اللبنانيّين من السودان بمرحلته الثالثة والأخيرة، حيث تصل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة الميدل إيست التي تقلّهم من مطار جدة في المملكة العربية السعودية.

هذا وسيكون في استقبالهم في المطار الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، الذي شكر “جميع من تعاون وساعد لإتمام هذه العودة، وفي طليعتهم السلطات السودانية والمملكة العربية السعودية وبحريتها، ممثل الجالية اللبنانية في السودان ووزارة الخارجية والمغتربين، السفارة اللبنانية في السودان والقنصلية في جدة”.

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