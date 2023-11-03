لبنان يُوجّه كتابَين إلى الأمم المتحدة بشأن استشهاد عصام عبد الله

توجّهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، والمقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير إيران خان، بشأن قضية استشهاد الصحافي اللبناني عصام عبد الله وجرح صحافيين آخرين في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وتشير المراسلتان إلى ظروف هذه الجريمة النكراء وطابعها المخالف لحقوق الإنسان وبخاصة الحق في الرأي والتعبير، وتطالب المسؤولين الرفيعين بضرورة تسليط الأضواء عليها دوليًا والعمل على محاسبة المرتكبين.

للاطلاع على نص الكتابين إضغط هنا.