في ظل التوترات القائمة.. جيش الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي قرب حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار انطلقت في بلدة مرغليوت الواقعة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأشار إلى رفع حالة الإنذار من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأتى البيان في وقت لم تتوقف فيه العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود الجنوبية، إذ بدأت منذ الصباح الباكر، حيث استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي وادي السلوقي وأطراف حولا ومركبا في حين سُجّل تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا الى الساحل البحري جنوبا.

وكانت القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، عاشت الليل الفائت هدوءاً حذراً، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي وصوت انفجار في سماء منطقة صور، وسقوط قذيفة في البحر قبالة منطقة باب التم في محلة القاسمية لم يعرف مصدرها وماذا استهدفت في عرض البحر.

كما سجلت وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور، 20 ألف نازح من القرى الجنوبية توزعوا على 5 مراكز إيواء في مدينة صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأكدت إدارة الكوارث أنها تعاني ضعف الإمكانات المتاحة، علما أن عددا من القرى التي لا تزيد عن الأربعين قرية ليس فيها مأمن بعد أن استهدفت إسرائيل المنطقة مراراً.