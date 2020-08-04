لبنان_ينهار… إختصار للحال الذي وصل إليه البلد

#لبنان_ينهار… وسم اطلقه رواد موقع “تويتر” للتعبير عما وصل اليه الوضع في لبنان، ما لبث ان اصبح ترنداً، حيث تناولت تغريدات الناشطين كل وجوه معاناة اللبنانيين.

منهم من كتب “القوى الامنية تضرب الناشطين وتهينهم، و هذا الشيئ غريب الا تعاني القوى الامنية من غياب المياه والكهرباء و المحروقات وارتفاع سعر الدولار والجوع والذل؟ #كرمالك_يا_وطن #لبنان__ينتفض #لبنان #لبنان_يجوع #لبنان_يحتضر #لبنان_ينهار”.

اقوى شي القوى الامنية على المواطن المدعوس المحترق سلافو. بس يلي معو سلاح، و عم يقوس، ويلي بي خبط العالم و بيتعدى عليها، ويلي بيرتشي، و يلي بيمشي بي مواكب مسلحة هول ما الون شغل معون بيتركوهون.#عسكر_على_مين#لبنان_ينهار — Hamze Chalhoub (@Youdass) August 4, 2020

“ولا فاسد انسأل من أين لك هذا وأنت كنت كل عمرك طفران ومديون ، ولا مجرم تسلم للمحاكمة، ولا تاجر فاجر تحاسب، المهم الجماعة عم يهتموا بالتعابير الإنشائية يمكن من جمالها تشعشع الكهرباء !أقل شي #لبنان_ينهار”، و”كل شي بالبلد فاتورتين، وحتى الذلّ فاتورتين، مرض وفقر، #لبنان_ينهار”.

وزراء الطاقة • جبران باسيل

تشرين الثاني ٢٠٠٩ –> شباط ٢٠١٤

• أرثور نظاريان

شباط ٢٠١٤ –> كانون الأول ٢٠١٦

• سيزار أبي خليل

كانون الأول ٢٠١٦ –> كانون الأول ٢٠١٨

• ندى بستاني

كانون الأول ٢٠١٨ –> كانون الثاني ٢٠٢٠

• ريمون غجر

كانون الثاني ٢٠٢٠ – اليوم#لبنان_ينهار pic.twitter.com/1PHtCi9Cvl — Charbel Rustom (@CharbelRustom) August 4, 2020

كما كتب آخرون “هيدا الدركي هو ذاته بس يخلص ضرب بالمتظاهرين، بيطلع عالبيت ليتحمم ما بلاقي كهرباء ولا مي بقوم بسب وزير الطاقة #لبنان #لبنان_ينهار”، و”مستشفى الحريري وقفت استقبال المرضى، وين طاروا مصاري التبرعات للمستشفيات؟ #لبنان_ينهار”، و”اليوم يدفع #لبنان كل لبنان فاتورة الخنوع والرضوخ لسيطرة #حزب_الله على كل مفاصل البلاد في ال-١٥ سنة الأخيرة! كل القوى السياسية التي اشتركت معه في السلطة مسؤولة عما يحصل بنا الأن!#لبنان_ينهار”.

القوى الامنية تضرب الناشطين وتهينهم، و هذا الشيئ غريب الا تعاني القوى الامنية من غياب المياه والكهرباء و المحروقات وارتفاع سعر الدولار والجوع والذل؟ #كرمالك_يا_وطن #لبنان__ينتفض #لبنان #لبنان_يجوع #لبنان_يحتضر #لبنان_ينهار — abirassi (@abirclarita) August 4, 2020

ومما كُتب أيضاً “كهرباء مفقودة في زمن رحلات استكشاف الحياة على المريخ، نقص غذاء وبطالة مرتفعة جداً، انعدام ضمان الشيخوخة وحقوق الطفل والمرأة، سرقة علنية لمقدرات الدولة وحسابات متخمة بالمليارات لزعماء الميليشيات الطائفية جميعاً ومن تحتهم من مستفيدين، انعدام ثقة الشعب والعالم بلبنان#لبنان_ينهار” و”أزمات صحية و إقتصادية و نفسية في وطن صغير كلبنان ممتلئ بضحايا شعب الوطن #لبنان_ينهار”، و”انهار وشبع انهيار”!!!

رفع سعر الصرف الرسمي لل #دولار من قبل حاكم مصرف لبنان #رياض_سلامة من ١٥٠٠ الى ٤٠٠٠

هو ضرب جنون سيقضي على ماتبقى من قيمة شرائية للمواطن

على الدولة اللبنانية رئيسا وحكومة منع هذا الأمر والا سنصل الى مالاتحمد عقباه#بس_هيك#لبنان_ينهار — Tonighost4 (@tonighost4) August 4, 2020