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لتبيان حيثيات الصور.. إدارة "المركزية" إلى التحقيق

منذ ساعة واحدة
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دعت القاضية المنفردة الجزائية، الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان، جويل أبو حيدر، مدير مدرسة المركزية – جونية وبعض أساتذتها، إلى جلسة استماع بتاريخ 15 آذار 2024، لتبيان حيثيات الصورة التي تعتمدها المدرسة للتفسير عن تكوين العائلة، والتي تظهر عائلة مؤلفة من رجلين وطفل، كما من امرأتين وطفل.

ولفتت إلى أن ذلك يندرج في إطار التحفيز على الشذوذ الجنسي السائد مؤخراً، والمخالف للقيم الأخلاقية والتربوية وأحكام الطبيعة بذاتها.

وبعد انتشار الصورة المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أن أحكام المادة 26 من القانون رقم 422/2002، تتيح لقاضي الأحداث التحرك فوراً، لترفق قرارها بتغريم المخالفين (أي الممتنعين عن الحضور أمام المحكمة) بمبلغ وقدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

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