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لتجنّب الحرب.. تطبيق الـ1701 بين "القوات" وسفيري روسيا والصين

منذ 46 دقيقة
وفد من القوات مع السفير الروسي الكسندر روداكوف

وفد من القوات مع السفير الروسي الكسندر روداكوف

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من ضمن جولته على سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان يرافقه المسؤول في الجهاز طوني درويش، السفير الروسي الكسندر روداكوف، بحضور نائب السفير ماكسيم رومانوف والملحق السياسي لدى السفارة سيرغي بوندارتشوك.

كما زار الوفد السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان في مقر السفارة في الجناح في حضور ملحقين سياسيين في السفارة.

وجرى خلال الزيارتين عرض موقف حزب “القوات” الداعي إلى تجنيب لبنان الحرب العبثية والدمار عبر تطبيق وتقوية القرار ١٧٠١، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود وسحب كافة الميليشيات المسلحة من المنطقة الحدودية.

وكانت مناسبة تطرق خلالها المجتمعون إلى مختلف الأوضاع السياسية في لبنان والتطورات الإقليمية على وقع الحرب في غزة والاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان، ودور الدول الكبرى في التهدئة ومنع تمدّد الحرب.

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