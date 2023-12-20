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لتحسين الأداء.. تعميمٌ إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات!

منذ ساعة واحدة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميمًا يحمل الرقم 30/2023 موجّه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات بشأن إجراء مسح لحاجاتها لآلات بصم إلكترونية.

وجاء في التعميم: “في سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والانصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات، إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه بمهلة أقصاها 2024/1/15 جانب مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلفة متابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم”.

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