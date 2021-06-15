لتسهيل العمل.. قرار بفتح خط خاص للفانات والسيارات العمومية في المحطات

صدر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، البيان الاتي:

“بعد الاجتماع الذي حصل اليوم مع رئيس اتحادات النقل البري الحاج بسام طليس في حضور أمين سر النقابة حسن جعفر وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا والأستاذ ماهر سليم بصفته امين سر نقابة اصحاب الصهاريج ووسام بدر الدين وشربل الكيك وسهيل الدادا، توصلنا بناءً لتمني الحاج بسام طليس الى أخذ قرار بفتح خط خاص للفانات والسيارات العمومية في محطاتنا وذلك لتسهيل عملهم، ونتمنى من كافة المحطات التي تستلم المحروقات بالتعاون معنا في هذا الأمر وتخصيص كمية معينة للفانات والسيارات العمومية ضمن خط تعبئة خاص بهم، كما ونناشد اصحاب الشركات المستوردة بتزويدنا بكميات اضافية لتأمين قطاع النقل البري بمادة المحروقات نظرا لما يعانيه هذا القطاع من معاناة يومية لتأمين لقمة العيش”.