لتوفير 220 ألف يورو.. لبنان يتخلّى عن مبنى قنصليته في باريس!

قرّرت وزارة الخارجية والمغتربين التخلّي عن المبنى الخاص بالقنصلية ودمجه مع مقر السفارة في العاصمة الفرنسيّة، من أجل توفير كلفة سنوية مقدارها 220 ألف يورو تدفعها لقاء إيجار المبنى، وفق ما كشفت “النهار”.

والثلاثاء سوف يتم، بعيدًا عن أنظار اللبنانيين، وقبيل عيد الفطر المبارك، نزع العلم اللبنانيّ الذي طالما رفرف وفرض نفسه في جادة مالاكوف في الدائرة السادسة عشرة من باريس، ليندمج مع العلم المرفوع في مقر السفارة في شارع “فيلا كوبرنيك” في الدائرة نفسها.

وسوف تعلن القنصلية، عبر موقع السفارة على الإنترنت عن إجراءات جديدة لاستقبال أصحاب المعاملات، وذلك في الإعلان الرسمي المرتقب، يوم الثلاثاء.