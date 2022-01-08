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لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة: نرفض عودة التلاميذ الإثنين

منذ 9 دقائق
لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة

لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة

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رفض اتحاد لجان الاهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة “رفضًا قاطعًا عودة الطلاب الى المدارس في 10/1/2022 وفي اي من الظروف والأحوال، حرصا على صحتهم وتلافيا لتعرضهم للوباء، وذلك بمعزل عن المواقف والتجاذبات الحاصلة ايا كان مصدرها وايا يكن مؤداها، والطلب الى الأهالي التقيد والإلتزام الصحيحين بهذا القرار، وبالتالي الإمتناع عن ارسال أولادهم الى المدارس.”

ودعا في بيان “الى اتخاذ القرار من قبل المراجع الرسمية المعنية بإعلان الاقفال العام تبعا لتفشي الوباء وتفاقمه لمدة لا تقل عن الاسبوعين، تلافيا للمزيد من الانهيار الشامل في الوضع الصحي وللحد من الوباء، اذ لا عبرة لإقفال المدارس فقط وإبقاء كافة مرافق البلد على مصراعيها، لأنه عندها سنستفيق بعد أسبوعين على عدد إصابات متزايد وطلب إقفال للمدارس مرة أخرى.”

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