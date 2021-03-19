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لجان التعليم الأساسي: قرار الرابطة بالإضراب مجرد امتصاص لحال الغضب لدى المعلمين

19 - مارس - 2021
المدارس

المدارس

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أسفت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي “لأن القرار بالاضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية للرابطة بدءا من نهار اليوم الجمعة وحتى مساء الاحد، كان مجرد قرار لامتصاص حال الغضب لدى معلميه، ودون أي فعالية أو تأثير، نظرا لافتقاد الهيئة للقرار النقابي المستقل عن السلطة السياسية، والبرنامج المطلبي الذي يحدد أهداف أي تحرك وأولوياته، وخطة التحرك المستمرة والمتصاعدة اعتصاما وإضرابا وتظاهرا”.

ودعت اللجان في بيان اليوم، “الزميلات والزملاء في التعليم الأساسي الرسمي إلى أخذ قضيتهم بأيديهم، وإطلاق خطة التحرك المطلوبة باعتصام يحدد قريبا، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجان في المدارس والمناطق، على أن يكون هذا الاعتصام الخطوة الأولى في الخطة المستمرة والمتصاعدة حتى تحقيق المطالب التالية:

أولا: توفير الشروط المطلوبة لنجاح عملية التعليم عن بعد، واللقاح الأمن قبل العودة إلى التعليم المدمج.

ثانيا: رفض أي مس بالحقوق المكتسبة لمعلمي التعليم الأساسي الرسمي.

ثالثا: إقرار سلفة غلاء معيشة فورية، بانتظار التصحيح العادل للرواتب وساعة التعاقد، بعد أن فقدا أكثر من 90 بالمئة من قيمتهما الشرائية.

رابعا: إنصاف المدرسين المتعاقدين، باحتساب كامل عقدهم السنوي، بصرف النظر عن عدد الحصص المنفذة.

خامسا: إعادة تعيين جميع مدرسي التعليم الأساسي الرسمي، من حملة الإجازة التعليمية والجامعية في الدرجة 17، والثانوية العامة في الدرجة 13من سلم الرواتب.

سادسا: تأمين مستحقات المتعاقدين شهريا، إضافة لبدل النقل والضمان الصحي، وتثببتهم مع الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات التعاقد”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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