لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني تناشد الرئيس بري!

ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، “رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، إدراج إقتراح القانون المقدم من النواب السادة: الدكتور إيهاب حماده والدكتور بلال عبدالله على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها نهار الثلثاء القادم الموافق في 18/10/2022 والقاضي باحتساب العقد الكامل للمتعاقدين في التعليم الرسمي عن العام الدراسي 2021/2022”.

وطالبت اللجنة في بيان، “السادة النواب بالتصويت على هذا القانون وإقراره، لما في ذلك من إنصاف لشريحة واسعة من الأساتذة في التعليم الرسمي، وحفاظاً على المدرسة الرسمية”.

وختمت: “إن اللجنة مستمرة بجهودها الرامية للحصول على حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان”.