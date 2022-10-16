الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني تناشد الرئيس بري!

منذ 47 ثانية
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

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ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، “رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، إدراج إقتراح القانون المقدم من النواب السادة: الدكتور إيهاب حماده والدكتور بلال عبدالله على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها نهار الثلثاء القادم الموافق في 18/10/2022 والقاضي باحتساب العقد الكامل للمتعاقدين في التعليم الرسمي عن العام الدراسي 2021/2022”.

وطالبت اللجنة في بيان، “السادة النواب بالتصويت على هذا القانون وإقراره، لما في ذلك من إنصاف لشريحة واسعة من الأساتذة في التعليم الرسمي، وحفاظاً على المدرسة الرسمية”.

وختمت: “إن اللجنة مستمرة بجهودها الرامية للحصول على حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان”.

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